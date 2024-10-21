«Невозможно»: Жирков о жизни на 30 тысяч рублей в месяц

Бывший нападающий сборной России Юрий Жирков признался, что не смог бы прожить на 30 тысяч рублей в месяц, поскольку его ежемесячные траты гораздо больше. Слова экс-игрока приводит «Матч ТВ».

«30 тысяч? У меня только за школу в десять раз больше уходит. А бензин? Он на электрокаре, что ли, ездит? Все дорожает, еда тоже. Я трачу намного больше. Думаю, что около миллиона рублей», — заявил Жирков.

Последним клубом футболиста стали подмосковные «Химки». Он провел за клуб три матча. До этого он выступал за «Зенит» на протяжении пяти лет и три раза становился чемпионом России.

Также Жирков известен по выступлениям за ЦСКА, с которым он дважды выигрывал чемпионат России, четыре раза Кубок страны, а в сезоне-2004/05 ему покорился Кубок УЕФА. В Англии россиянин играл за лондонский «Челси». В составе «пенсионеров» ему также удалось выиграть чемпионат страны и стать обладателем Кубка Англии.

Жирков провел 104 матча за сборную России, забив в них два мяча. В составе национальной команды в 2008 году он занял третье место на чемпионате Европы по футболу.

Ранее Жирков обвинил молодежь в занятии бесполезной фигней.