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Легионер оценил слова вратаря «Зенита» о жизни на 30 тысяч рублей в месяц

Футболист «Пари НН» Майга назвал невозможной жизнь на 30 тысяч рублей в месяц

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fc-veles.ru

Малийский полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга отреагировал на слова вратаря «Зенита» Евгения Латышонка о возможности прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Он назвал это невозможным. Слова футболиста приводит Sport24.

«Если только Латышонок живет один и за него все делает клуб. А если он тратит сам, то это очень мало», — заявил Майга.

15 октября Латышонок заявил, что спокойно мог бы жить на 30 тысяч рублей в месяц.

Бывшие игроки сборной России Юрий Жирков и Денис Глушаков ответили ему, сказав, что это невозможно.

14 июня «Зенит» объявил о том, что голкипер калининградской «Балтики» Евгений Латышонок стал игроком команды. Он подписал с действующими чемпионами страны четырехлетний контракт с возможностью продления еще на год. По данным Ивана Карпова, сумма трансфера составила 30 млн рублей.

Ранее Жирков обвинил молодежь в занятии бесполезной фигней.

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