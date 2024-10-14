«Minecraft и другая фигня бесполезная»: Жирков рассказал об общении с молодым игроками

Бывший российский защитник Юрий Жирков рассказал о проблемах в общении с молодыми игроками, поскольку у них «совершенно другие интересы». Слова экс-футболиста приводит РБ Спорт.

«Вообще не понимаю сейчас молодежь, как и в последние годы, когда был в сборной. У них абсолютно другое общение и другие интересы. Раньше мы играли в хоккей и футбол, а сейчас у них чудовища — Minecraft и другая фигня бесполезная», — заявил экс-игрок.

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Последним клубом футболиста стали подмосковные «Химки». Он провел за клуб три матча. До этого он выступал за «Зенит» на протяжении пяти лет и три раза становился чемпионом России.

Также Жирков известен по выступлениям за ЦСКА, с которым он дважды выигрывал чемпионат России, четыре раза Кубок страны, а в сезоне-2004/05 ему покорился Кубок УЕФА.

В Англии россиянин играл за лондонский «Челси». В составе «пенсионеров» ему также удалось выиграть чемпионат страны и стать обладателем Кубка Англии.

Жирков провел 104 матча за сборную России, забив в них два мяча. В составе национальной команды в 2008 году он занял третье место на чемпионате Европы по футболу.

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