У Мбаппе возникли психологические проблемы после обвинения в изнасиловании

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе испытывает психологические проблемы из-за того, что столкнулся с обвинением в изнасиловании после своей поездки в Швецию. Об этом пишет издание Get French Football News.

Источники, близкие к «Реалу», сообщили, что француз «борется с психологическими проблемами». Также французский игрок подвергся критике из-за своего неудачного старта в испанской команде, однако, несмотря на это, он счастлив в «Реале».

15 октября СМИ сообщили, что Мбаппе подозревается в изнасиловании, которое было совершено в одном из отелей Стокгольма. Статус футболиста в уголовном деле указан «обоснованно подозреваемым», что соответствует самому низкому уровню подозрений. Сам футболист назвал эти обвинения «фэйком».

17 октября появилась информация, что у Мбаппе был сексуальный контакт во время его поездки, однако ничто не указывает на то, что женщина, которая вступила с ним в этот контакт по обоюдному согласию, и женщина, обвинившая его в изнасиловании, это одно лицо.

Футболист пропустил октябрьские матчи сборной Франции в Лиге наций из-за травмы. В день игры французов с Израилем его засняли в одном из стокгольмских клубов.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

Ранее Мбаппе не вызвали в сборную Франции.