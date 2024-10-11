Мбаппе сняли в ночном клубе во время игры сборной Франции с Израилем

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе находился в ночном клубе города Стокгольм во время матча его сборной против национальной команды Израиля. Об этом сообщает RMC Sport.

Сообщается, что «Реал» предоставил нападающему пару дней отдыха. Ранее он получил травму в матче чемпионата Испании.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

Первые голы в составе «Реала» в рамках чемпионата Испании Мбаппе забил в матче четвертого тура против «Бетиса». Он оформил дубль, а мадридский клуб победил со счетом 2:0. 4 сентября Мбаппе попал в список претендентов на «Золотой мяч».

Ранее «ПСЖ» отказался выплачивать Мбаппе €55 млн.