В Франции заявили, что у Мбаппе был сексуальный контакт в Швеции

Французское издание Le Parisien сообщило, что нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе действительно вступал в сексуальную связь с женщиной, когда находился в Стокгольме, Швеция. При этом сам форвард уверен, что все произошедшее было по обоюдному согласию.

Также издание пишет, что у Мбаппе также сохранились текстовые сообщения от молодой женщины, с которой он провел вечер в отеле Стокгольма, именно они подтверждают то, что контакт произошел по обоюдному согласию.

Однако ничто не подтверждает, что эта женщина и женщина, которая позднее обвинила форварда в изнасиловании, это одно и тоже лицо.

15 октября СМИ сообщили, что Мбаппе подозревается в изнасиловании, которое было совершено в одном из отелей Стокгольма. Статус футболиста в уголовном деле указан «обоснованно подозреваемым», что соответствует самому низкому уровню подозрений. 16 октября издание RMC Sport сообщило, что Мбаппе может дать показания по этому делу дистанционно.

Сам футболист назвал эти обвинения «фэйком».

Футболист пропустил октябрьские матчи сборной Франции в Лиге наций из-за травмы. В день игры французов с Израилем его засняли в одном из стокгольмских клубов.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

Первые голы в составе «Реала» в рамках чемпионата Испании Мбаппе забил в матче четвертого тура против «Бетиса». Он оформил дубль, а мадридский клуб победил со счетом 2:0. 4 сентября Мбаппе попал в список претендентов на «Золотой мяч».

Ранее в «Реале» назвали обвинения Мбаппе в изнасиловании крупнейшим обманом.