Мбаппе не вызвали в сборную Франции

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не был вызван в сборную Франции на грядущие матчи группового этапа Лиги наций. Об этом сообщает сайт французской федерации футбола.

В списке из 23 футболистов не оказалось Мбаппе, который в прошлую паузу сборных заявил, что хочет принимать участие только в важных матчах, а также подозревается в изнасиловании.

12 октября бывший футболист сборной Франции Жером Ротен призвал лишить Мбаппе капитанской повязки в сборной.

«Ты объясняешь всем нам, что нуждаешься в отдыхе, передышке, а затем даешь Дешаму, всей сборной и всему народу Франции понять, что тебе наплевать на все», — заявил Ротен.

В этой международной паузе Франция 14 ноября сыграет с Израилем и 17 ноября с Италией.

Ранее в Казахстане обозначили условие для матча с Россией.