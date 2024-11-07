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Мбаппе не вызвали в сборную Франции

Мбаппе не вызван в сборную Франции на матчи Лиги наций с Италией и Израилем

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Kacper Pempel/Reuters

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не был вызван в сборную Франции на грядущие матчи группового этапа Лиги наций. Об этом сообщает сайт французской федерации футбола.

В списке из 23 футболистов не оказалось Мбаппе, который в прошлую паузу сборных заявил, что хочет принимать участие только в важных матчах, а также подозревается в изнасиловании.

12 октября бывший футболист сборной Франции Жером Ротен призвал лишить Мбаппе капитанской повязки в сборной.

«Ты объясняешь всем нам, что нуждаешься в отдыхе, передышке, а затем даешь Дешаму, всей сборной и всему народу Франции понять, что тебе наплевать на все», — заявил Ротен.

В этой международной паузе Франция 14 ноября сыграет с Израилем и 17 ноября с Италией.

Ранее в Казахстане обозначили условие для матча с Россией.

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