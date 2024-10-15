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Мбаппе ответил на обвинения в изнасиловании

Мбаппе назвал ложными обвинения в изнасиловании

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Lisi Niesner/Reuters

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на новость о том, что его обвиняют в изнасиловании в Стокгольме, назвав обвинения фейковыми. Слова Мбаппе передает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на соцсети футболиста.

«Фейковые новости! Это было предсказуемо, как раз перед слушанием, как будто случайно», — написал Мбаппе.

Ниже Мбаппе разместил ссылку, которая ведет на удаленный пост. Скоро должны состояться слушания по спору между Мбаппе и французским «ПСЖ». Футболист требует погасить долги по зарплате и бонусам.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

Первые голы в составе «Реала» в рамках чемпионата Испании Мбаппе забил в матче четвертого тура против «Бетиса». Он оформил дубль, а мадридский клуб победил со счетом 2:0. 4 сентября Мбаппе попал в список претендентов на «Золотой мяч».

Ранее изнасилованная женщина заявила, что пострадала от Мбаппе.

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