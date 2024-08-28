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«Главное, выдать футболистам оружие»: Павлюченко о матчах сборной России

Павлюченко в шутку призвал выдать сборной России оружие для игры во Вьетнаме

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший футболист сборной России и ряда клубов Российской премьер-лиги Роман Павлюченко с шуткой поделился размышлениями о предстоящих матчах национальной команды, которые она проведет в сентябре. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Главное, выдать оружие футболистам, когда они во Вьетнам полетят (смеется). По мне, главное, чтобы сборная играла, существовала. И неважно, какие соперники. Страна будет смотреть игры сборной! Уверен, что многие полетят и на саму игру», — сказал Павлюченко.

Сборная России в скором времени проведет предстоящие товарищеские матчи во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, а 7 сентября встретятся с национальной командой Таиланда. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

В 2024 году сборная России провела две товарищеские игры. В марте в Москве она разгромила Сербию 4:0, а в июне с аналогичным счетом взяла верх над сборной Белоруссии в Минске. До этого сборная России в 2023 году одержала разгромную победу над кубинскими футболистами со счетом 8:0.

Ранее Карпин высказался о выборе соперников для сборной России.

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