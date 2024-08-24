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«Очень плохая ситуация»: Павлюченко поддержал Соболева

Экс-игрок Павлюченко посочувствовал форварду «Спартака» Соболеву

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Edgar Breshchanov/Global Look Press

Бывший нападающий сборной России и ряда клубов российского чемпионата Роман Павлюченко выразил сожаление из-за ситуации, которая произошла с форвардом московского «Спартака» Александром Соболевым. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Многие футболисты через это проходили. Поклонники хотят видеть его на поле, а Соболева там нет. Очень плохая ситуация. Хочу, чтобы он играл. И уже не важно, где — ЦСКА, «Динамо», «Локомотив». Главное, чтобы он играл на российских стадионах, чтобы радовал болельщиков», — заявил Павлюченко.

20 августа в СМИ появилась информация, что «Газпром» и «Лукойл» дали «Зениту» и «Спартаку» добро на переговоры. Они проходят сложно, но шанс успешного закрытия сделки все-таки есть. Основная проблема заключается в том, что стороны не могут договориться по сумме трансфера. 21 августа появилась информация, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию трансфера Соболева.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее Соболеву предсказали изгнание из «Спартака».

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