Игру сборной Англии на Евро-2024 назвали аморфной

Проблема сборной Англии на чемпионате Европы по футболу — 2024 заключается в том, что игрокам команды не хватает взаимопонимания. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

«Есть команды, которые были готовы к той ситуации, в которой сейчас находятся — которые уже выбыли из борьбы. А есть команды, от которых мы ожидали, что они будут продолжать движение по турнирной лестнице. Есть те, кто является фаворитами. Как бы то ни было, Испания, Германия проявляли себя пусть и не на протяжении всех матчей, остаются фаворитами.

Пока Англия ничем себя не проявляет, хотя там есть большая группа великих по европейским меркам игроков, которая никак не может продемонстрировать свои умения. Не создается ансамбль, не хватает командного взаимопонимания — отсюда такая, я бы сказал, аморфная игра», — констатировал специалист.

Сборная Англии после двух туров группового этапа идет на первом месте в квартете С, набрав 4 очка. Во вторник, 25 июня, она сыграет со Словенией, также в этот вечер состоится другой матч группы С, в котором встретятся сборные Дании и Сербии. Обе игры начнутся в 22:00 по московскому времени.

Ранее тренер Гладилин заявил, что разочарований и сюрпризов на Евро-2024 нет.