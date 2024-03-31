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Озвучены турнирные перспективы «Краснодара» в случае поражения от «Локомотива»

Экс-футболист Деменко считает, что «Краснодару» не помешает неудача с «Локо»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча «быков» с «Локомотивом» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги. В комментарии «Газете.Ru» он выразил мнение, что даже поражение не повлияет на шансы черно-зеленых побороться за золотые медали.

«Однозначно, никаких проблем не будет даже в случае поражения, команда все равно будет бороться. Сейчас пришел Мусаев, он будет создавать что-то свое, показывать Сергею Галицкому, что может привести команду к титулу. Это внутренние моменты, конечно. А по игре вряд ли будет много изменений, но, думаю, свою игру он все равно должен поставить. Любой тренер хочет что-то улучшить. Возможно, поменяет одну-две позиции», — считает Деменко.

Матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» состоится в воскресенье, 31 марта, в Москве. Соперников рассудит Владислав Безбородов, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Турнирную таблицу возглавляет петербургский «Зенит», который в 22-м туре чемпионата страны сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов», теперь команда имеет в активе 41 балл. На два балла от лидера отстает «Краснодар». Замыкает тройку московское «Динамо», которое в 22-м туре разгромно уступило «Ростову» — 1:4. Подопечные Марцела Лички набрали 38 баллов.

Ранее была названа главная проблема «Спартака».

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