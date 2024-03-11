Черчесов ответил на вопрос о встрече с руководством «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на информацию о том, что он может возглавить московский «Спартак», отметив, что он не встречался ни с кем из руководства красно-белых, передает «Спорт-Экспресс».

«В «Лужники» на игру «Спартака» с «Факелом» не ездил. Ни с кем из руководства красно-белых в последнее время не общался. На сегодняшний день о какой-то встрече со мной ничего не знаю», — сказал Черчесов.

Перед стартом сезона-2022/23 «Спартак» возглавил испанец Гильермо Абаскаль. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице. 10 марта команда уступила «Факелу» 0:2.

Черчесов работал в «Спартаке» в 2006 году в качестве спортивного директора. С 2007 по 2008 год он стал главным тренером команды. Под его руководством «Спартак» потерпел историческое разгромное поражение от ЦСКА со счетом 1:5.

Ранее «Спартак» решил уволить Абаскаля.