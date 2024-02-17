Американский боец поставил Федора Емельяненко выше Хабиба

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Генри Сехудо объяснил, почему не считает Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом всех времен. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Я говорил, что не включу Хабиба в список величайших всех времен? Думаю, Хабиб где-то в топ-10, топ-15. Единственная причина, почему так, — у него было мало защит титула. Он провел всего 13 боев в UFC, у Джона Джонса только защит титула 14.

Думаю, еcли мы говорим о cамом доминирующем бойце в иcтории, то Хабиба можно назвать таковым. Но величайшим... у него было вcе, чтобы им cтать, но цифры не те. Неcправедливо по отношению к другим называть его величайшим, у Хабиба было вcего три защиты пояcа.

Федор Емельяненко? Единственная проблема с ним — он в конце начал очень много проигрывать. Если бы он ушел вовремя, он, безусловно, был бы в топ-5. А так, пожалуй, в топ-10. Но в определенном моменте он был величайшим всех времен», — заявил Сехудо.

Хабиб Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

Федор Емельяненко провел в ММА 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений.

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