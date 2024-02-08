Международную спортивную организацию обвинили в подчинении США

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что организация поддержит отечественных спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры — 2024 в Париж. Об этом он рассказал «Советскому спорту».

«Пока что полная неопределенность. Мы готовимся к чемпионату Европы, уже 12-го числа спортсмены начнут выступать в Бухаресте. Будем смотреть, что будет дальше. Вопрос о диалоге с международной федерацией немного некорректный. Разве она что-то сейчас решает? Как им прикажут американцы, так они и сделают. Ни о какой самостоятельности и общественном характере данной организации не может быть и речи — она полностью подконтрольна точно так же, как и все олимпийское движение политическим и финансовым кругам.

Однако могу с уверенностью заявить, что федерация спортивной борьбы России без сомнений будет поддерживать наших спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в Париж», — заявил Мамиашвили.

Объединенный мир борьбы (UWW) в 2023 году допустил спортсменов из России до соревнований под своей эгидой с учетом соблюдения всех рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх 2024 года в Париже будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Также спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе.

Ранее МОК проигнорировал десятилетний юбилей Олимпиады в Сочи.