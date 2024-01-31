Россия и Сербия договорились о товарищеском матче

Товарищеский матч между футбольными сборными России и Сербии пройдет в Москве. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале национальной команды.

Матч состоится 21 марта на стадионе «Динамо». Сербия и Россия шесть раз встречались в своей истории. Три победы на счету россиян, одна — у балканской сборной. Еще два матча завершились вничью. Последний раз сборные встречались в ноябре 2020 года в рамках Лиги наций. Тогда разгромную победу со счетом 5:0 одержала команда Сербии.

17 января директор по мероприятиям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин рассказа, что на игру между Сербией и Россией пригласят первую ракетку мира Новака Джоковича.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В 2023 году сборная России провела шесть товарищеских матчей, одержав три победы над Ираком (2:0), Камеруном (1:0) и Кубой (8:0).

Ранее экс-звезда «Спартака» высказался о ситуации на Украине.