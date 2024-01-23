Рублева назвали победителем матча с Синнером в 1/4 финала Australian Open

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» поделилась впечатлениями от матча между Андреем Рублевым и Янником Синнером в четвертьфинале Australian Open.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу итальянского теннисиста, который является четвертой ракеткой мира.

«Для меня Андрей — победитель этого матча в том плане, что он превзошел сам себя и на высочайшем уровне играл против Синнера. Андрей хорошо держался психологически, несмотря на то, что Янник показывал запредельный уровень тенниса, скоростей, концентрации внимания и точности.

Игра итальянца была фантастической, но Андрей смог два сета плотно идти мяч в мяч с Янником. У Рублева также были возможности выиграть второй сет на тай-брейке, когда он повел 5:1. Но Янник так здорово отыграл, что не оставил Андрею шансов: попадал плотно по линиям, играл остро, быстро и очень стабильно», — сказала Пивоварова.

В полуфинале Australian Open Синнер сыграет с десятикратным победителем этого турнира — Новаком Джоковичем. Матч состоится 26 января в 04:00 по московскому времени.

Ранее финалист Уимблдона назвал россиянина, способного выиграть турнир «Большого шлема».