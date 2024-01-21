Экс-игрок «Локомотива» объяснил, почему «Спартак» не уволит Абаскаля зимой

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов заявил, что сейчас «Спартаку» не стоит увольнять главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля, передает «Матч ТВ».

«Если бы Абаскаля хотели убрать, то уже сделали бы это. Команду нужно готовить к продолжению сезона с тренером. Удивило, что они поздно вышли из отпуска. Разумнее было бы увольнять Абаскаля летом», — сказал Пименов.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее сообщалось, что Абаскаль может уехать в Испанию.