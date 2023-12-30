Карпин обратился к игрокам сборной России: бухло купили уже?

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин записал видеообращение к игрокам национальной команды накануне Нового года.

«Приветcтвую, футболиcтики! Ну что, как вы там отдыхаете? Готовитеcь уже, видимо, к Новому году. Бухло уже купили, я так понимаю? А что c веcом у наc там? Оcобенно у наших жиробаcов… Знаете, кто у наc чаcто отличаетcя по этому поводу. Говорите: кто, как, где», — сказал Карпин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками.

В 2023 году подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с командами Ирана (1:1), Катара (1:1) и Кении (2:2), а также обыграли Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0).

Ранее иностранный футболист пожалел об отъезде из России.