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В России объяснили отсутствие голов у Овечкина в НХЛ

Вайсфельд о результативности Овечкина: возраст все равно не обманешь

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Kyle Ross/Reuters

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд оценил падение результативности российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова передает «Матч ТВ».

«У Овечкина такое природное здоровье, которое позволяет нам надеяться, что это еще не возрастные проблемы. Есть люди натренированные, которые просто качаются, а есть — от природы. Мне кажется, что Овечкин — и то и другое.

Что я вижу со стороны, с моей точки зрения, возраст, как ни крути, все равно не обманешь. Второй момент: команда не так хорошо играет, как она играла года три назад», — сказал Вайсфельд.

В текущем сезоне Овечкин выходил на лед в 33 матчах НХЛ и отметился шестью заброшенными шайбами и 14 голевыми передачами. Россиянин забросил всего одну шайбу в 18 последних матчах.

Всего на счету игрока 828 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 66 шайб.

Ранее Овечкин объяснил низкую результативность «Вашингтона».

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