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Роднина о МОК: это совершенно не такая глубокая проблема

Роднина о разочаровании года: разочаровываемся мы от своих ошибок

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что отношения России с Международным олимпийским комитетом (МОК) не являются разочарованием года, передает Sport24.

«Разочарование года? Многие думают о взаимоотношениях России и МОК, Но это не такая глубокая проблема. МОК нас начал разочаровывать еще в 2015 году. Разочаровываемся мы от своих ошибок, поэтому надо работать», — сказала Роднина.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава МОК Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований.

В декабре 2023 года МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее Шамиль Тарпищев назвал тупизмом новости о возможном недопуске российских теннисистов на ОИ.

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