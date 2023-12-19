Дворкович назвал плюсы перехода российских шахмат в Азию

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о переходе Федерации шахмат России (ФШР) под эгиду Азиатской шахматной федерации (АШФ), состоявшемся в 2023 году. В интервью «Газете.Ru» он констатировал, что благодаря этому шахматы Азии стали более конкурентоспособными.

«Переход российских шахмат из Европы в Азию означает очевидное усиление Азии на мировой шахматной арене, поскольку российские шахматы являются одними из ведущих в мире. Конкурентоспособность азиатских шахмат выросла. И с точки зрения проведения международных турниров это означает сдвиг в сторону Азии. Мы видим, что заявок от азиатских стран стало больше — Узбекистан, Казахстан, Оман, ОАЭ, Китай, Индия. Действительно, многие страны претендуют на проведение международных шахматных турниров. От Европы заявок не стало меньше, просто теперь их больше от Азии. Российский фактор, безусловно, является одним из важных в этом процессе.

Для российских шахматистов это шанс соревноваться в большем числе турниров. Но, в остальном, с точки зрения проведения чемпионатов мира, пожалуй, ничего не изменилось. Российские шахматисты, как всегда, составляют 15-20 процентов от всех участников, и эта пропорция не меняется, так что мы считаем, что ситуация остается стабильной, несмотря на все мировые потрясения», — заметил глава ФИДЕ.

Весной 2022 года ФИДЕ разрешила россиянам и белорусам выступать в личных турнирах только в нейтральном статусе. В связи с этим в ФШР было принято решение перейти в Азию. 28 февраля генеральная ассамблея АШФ проголосовала за прием в свой состав ФШР, который состоялся 1 мая.

Ранее Дворкович назвал нормальной практикой смену спортивного гражданства.