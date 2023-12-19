Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дворкович назвал плюсы перехода российских шахмат в Азию

Глава ФИДЕ Дворкович считает, что приход России усилил азиатские шахматы

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о переходе Федерации шахмат России (ФШР) под эгиду Азиатской шахматной федерации (АШФ), состоявшемся в 2023 году. В интервью «Газете.Ru» он констатировал, что благодаря этому шахматы Азии стали более конкурентоспособными.

«Переход российских шахмат из Европы в Азию означает очевидное усиление Азии на мировой шахматной арене, поскольку российские шахматы являются одними из ведущих в мире. Конкурентоспособность азиатских шахмат выросла. И с точки зрения проведения международных турниров это означает сдвиг в сторону Азии. Мы видим, что заявок от азиатских стран стало больше — Узбекистан, Казахстан, Оман, ОАЭ, Китай, Индия. Действительно, многие страны претендуют на проведение международных шахматных турниров. От Европы заявок не стало меньше, просто теперь их больше от Азии. Российский фактор, безусловно, является одним из важных в этом процессе.

Для российских шахматистов это шанс соревноваться в большем числе турниров. Но, в остальном, с точки зрения проведения чемпионатов мира, пожалуй, ничего не изменилось. Российские шахматисты, как всегда, составляют 15-20 процентов от всех участников, и эта пропорция не меняется, так что мы считаем, что ситуация остается стабильной, несмотря на все мировые потрясения», — заметил глава ФИДЕ.

Весной 2022 года ФИДЕ разрешила россиянам и белорусам выступать в личных турнирах только в нейтральном статусе. В связи с этим в ФШР было принято решение перейти в Азию. 28 февраля генеральная ассамблея АШФ проголосовала за прием в свой состав ФШР, который состоялся 1 мая.

Ранее Дворкович назвал нормальной практикой смену спортивного гражданства.

Все новости на тему:
Хроника
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами