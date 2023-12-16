Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-футболист «Барселоны» рассказал, как Месси назвал его жирным

Экс-футболист «Барселоны» Суарес вспомнил, как Месси назвал его жирным

close
100%
Richard Ducker/Global Look Press

Бывший футболист каталонской «Барселоны» Луис Суарес, выступающий сейчас за бразильский «Гремио», рассказал, как аргентинец Лионель Месси назвал его жирным, когда они вместе играли за каталонскую команду, передает «Советский спорт» со ссылкой на издание Marca.

«Это был матч с «Аяксом», Месси был ложной «девяткой». Я играл с Неймаром, открывался. Лео сказал мне тогда: «Жирный, будешь ложной «девяткой», а я буду открываться справа», — рассказал Суарес.

Суарес перешел в «Гремио» из «Насьоналя». Его контракт с бразильской командой рассчитан до 2024 года. Ранее он также выступал за «Барселону», мадридский «Атлетико» и «Ливерпуль». Отмечалось, что в нынешнем контракте Суареса прописано, что он может досрочно завершить сотрудничество с клубом.

В декабре 2022 года Месси, выступающий сейчас за «Интер Майами», стал чемпионом мира в составе аргентинской сборной. В решающем матче южноамериканцы обыграли в серии послематчевых пенальти Францию. Месси был признан лучшим игроком турнира.

Ранее Месси обошел Роналду в рейтинге лучших футболистов XXI века.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами