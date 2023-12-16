Экс-футболист «Барселоны» рассказал, как Месси назвал его жирным

Бывший футболист каталонской «Барселоны» Луис Суарес, выступающий сейчас за бразильский «Гремио», рассказал, как аргентинец Лионель Месси назвал его жирным, когда они вместе играли за каталонскую команду, передает «Советский спорт» со ссылкой на издание Marca.

«Это был матч с «Аяксом», Месси был ложной «девяткой». Я играл с Неймаром, открывался. Лео сказал мне тогда: «Жирный, будешь ложной «девяткой», а я буду открываться справа», — рассказал Суарес.

Суарес перешел в «Гремио» из «Насьоналя». Его контракт с бразильской командой рассчитан до 2024 года. Ранее он также выступал за «Барселону», мадридский «Атлетико» и «Ливерпуль». Отмечалось, что в нынешнем контракте Суареса прописано, что он может досрочно завершить сотрудничество с клубом.

В декабре 2022 года Месси, выступающий сейчас за «Интер Майами», стал чемпионом мира в составе аргентинской сборной. В решающем матче южноамериканцы обыграли в серии послематчевых пенальти Францию. Месси был признан лучшим игроком турнира.

Ранее Месси обошел Роналду в рейтинге лучших футболистов XXI века.