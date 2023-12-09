Футболист «Динамо» заявил о желании подраться с партнерами

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров признался в желании попробовать себя в боксе после завершения футбольной карьеры. Его слова приводит «Советский спорт».

«Может, по завершении карьеры попробовать можно. Сейчас сосредоточен на футболе полностью. Из «Динамо» со всеми смог бы устроить дружеский поединок. Позаниматься боксом не является проблемой, тем более я пару лет назад им занимался около года. Можно провести дружеский поединок ради интереса, посмеяться», — заявил Макаров.

Хавбек в текущем сезоне-2023/24 провел за столичный клуб 17 матчей и записал на свой счет три забитых мяча.

После 17-ти туров в Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» замыкает тройку сильнейших. Столичная команда набрала 31 очко и всего на четыре балла отстает от лидера турнирной таблицы — «Краснодара». «Зенит», который идет вторым, имеет в активе 33 балла.

Заключительный матч в 2023 году московский клуб, который тренирует Марцел Личка, проведет на выезде — команда сыграет в Воронеже против «Факела». Матч состоится 10 декабря, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

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