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В «Спартаке» рассказали, удовлетворены ли в клубе результатами команды

Игрок «Спартака» Зиньковский: никто в клубе не удовлетворен результатом

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FC Spartak Moscow/YouTube

Футболист московского «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что никто в клубе не удовлетворен результатами команды, передает пресс-служба красно-белых.

«Думаю, тут все очевидно. Никто не удовлетворен результатом. Каждый из нас хочет чаще побеждать и быть выше, как минимум в тройке», — сказал Зиньковский.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает седьмое место, набрав 27 очков. На первом месте идет «Краснодар», имея в активе 35 баллов. На втором месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 33 очка. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», имея в активе 31 очко.

Матч между «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов», который станет для обеих команд заключительным в 2023 году, должен состояться в субботу, 9 декабря, старт запланирован на 14:00 по столичному времени. Соперников рассудит Павел Кукуян. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пропустит эту игру из-за дисквалификации.

Ранее стало известно, почему Абаскаль получил дисквалификацию на три игры.

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