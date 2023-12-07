Футболист клуба РПЛ заявил, что сейчас не прожил бы на 20 тысяч в месяц

Малийский футболист клуба «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, что подрабатывал курьером, помогая другу, который занимался табачным бизнесом.

«Все думали, что я работал продавцом сигарет в табачном ларьке? Сам уже устал от этой истории (смеется). Наверное, это моя вина — не так выразился в интервью. В итоге все подумали, что я торговал сигаретами, причем чуть ли не на вокзале.

На самом деле я просто развозил табак, помогая другу. Он занимался табачным бизнесом, а я подрабатывал курьером — три-четыре часа в день. Получал около 4 тысяч рублей в день. В месяц выходило под 20 тысяч. Сейчас я бы на них не прожил, но для того времени — нормальная сумма», — заявил полузащитник.

Майга перебрался в Россию несколько лет назад. До перехода в клуб из Нижнего Новгорода он выступал за московский «Велес», а также любительские команды. В ноябре 2021 года он получил гражданство Российской Федерации.

В текущем сезоне он провел за «Пари НН» 19 матчей во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями.

Подопечные Сергея Юрана после 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрали 24 очка и занимают девятое место в турнирной таблице. В последнем матче календарного года «Пари НН» сыграет на выезде против петербургского «Зенита» (9 декабря).

Ранее Майга назвал себя патриотом России.