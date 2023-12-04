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Футболист сборной России рассказал о медвежьей услуге со стороны СМИ

Форвард «Локомотива» Пиняев объяснил критику в свой адрес высокими ожиданиями

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Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»

Футболист московского «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев в комментарии «РБ Спорт» высказался о критике СМИ в свой адрес по ходу текущего сезона.

«Ожиданий, наверное, было слишком много. И СМИ оказывают медвежью услугу — сначала носят на руках, а после неудачного периода не вспоминают о том, что этому возрасту свойственна нестабильность.

До моего гола в Cамаре cчитали, cколько матчей не забивал, а потом, поcле гола, переcтали что-либо пиcать и говорить. К cожалению для CМИ, я не дал повода cнова напиcать про cебя cтатью, — думаю, они очень жалеют об этом», — заявил форвард.

В текущем сезоне 19-летний Пиняев провел за «Динамо» 24 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

«Локомотив» после 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В ближайшем туре команда сыграет с екатеринбургским «Уралом».

Ранее Пиняев рассказал, как отреагировал на слухи о драке с Дзюбой.

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