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ЦСКА обыграл «Ростов» в матче, который прошел в снегопад

ЦСКА победил «Ростов» в матче 17 тура РПЛ

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Московский ЦСКА встречался с «Ростовом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на «ВЭБ Арене» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На четвертой минуте матча форвард армейцев Федор Чалов вывел свою команду вперед, реализовав пенальти. На 68-й минуте Виктор Мендес увеличил преимущество своей команды, отличившись с передачи Чалова.

В компенсированное время красную карточку получил защитник донского клуба Виктор Мелехин.

Встреча началась в запланированное время, несмотря на сильный снегопад.

После этой победы ЦСКА набрал 28 очков и поднялся на пятую строчку турнирной таблицы чемпионата. «Ростов» с 20 баллами остался на 10 месте.

В следующем туре красно-синие на выезде сыграют с «Краснодаром» (10 декабря), а «Ростов» в гостях померится силами с грозненским «Ахматом» (9 декабря).

2 декабря состоялись три матча 17-го тура РПЛ: воронежский «Факел» сыграл вничью с калининградской «Балтикой (0:0), «Сочи» проиграл самарским «Крыльям Советов» (0:2), «Пари Нижний Новгород» оказался сильнее екатеринбургского «Урала» (1:0).

Ранее футболист «Ростова» заявил, что ничего не видит из-за снега в матче ЦСКА.

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