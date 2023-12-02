Тренер клуба РПЛ заявил, что отказался бы от сборной России

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка в комментарии «РБ Спорт» рассказал, хотел бы он тренировать сборную России.

«Думаю, что не дорос до уровня сборной России. Не думаю об этом. Если бы мне пришло предложение возглавить сборную Чехии, я бы ответил отказом. Если предложат тренировать вашу национальную команду, тоже откажу. Пока что я хочу работать на клубном уровне, сконцентрирован на этой работе», – заявил чешский специалист.

46-летний Личка возглавил бело-голубых в июне 2023 года. Он подписал с клубом контракт на сезон-2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны-2024/25 и 2025/26 при достижении определенных условий.

После 16 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Лички набрали 28 очков и занимают третье место в турнирной таблице. В ближайшем матче бело-голубые сыграют с казанским «Рубином». Игра пройдет 2 декабря, начало в 19.30 по московскому времени.

Ранее Личка заявил, что в «Динамо» нет места для Кокорина.