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МОК обвинили в произволе и беззаконии

Глава ОКР Поздняков обвинил МОК в произволе и беззаконии

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РИА Новости

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором раскритиковал решение Международного олимпийского комитета разрешить российским атлетам смену спортивного гражданства без прохождения трехлетнего карантина.

По его мнению, подобные ходы от МОК нарушают принципы олимпийского единства и противоречат Олимпийской хартии.

«Подобного рода действия и предваряющие их шаги иначе как произволом и беззаконием назвать нельзя. Понятно, что «на достигнутых успехах» некоторые коллеги из Лозанны останавливаться не собираются. Мы стали свидетелями очередной главы фарса — обескураживающее превышение полномочий с целью применять «особые правила» и по своему усмотрению разрешать вопросы», — написал Поздняков.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее всемирная федерация бадминтона приостановила членство РФ в организации.

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