Карпин признался, что недоволен разгромной победой над Кубой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин похвалил игроков национальной команды за отношение во время матча против Кубы. Его слова передает «Матч ТВ».

«Понятно, что недоволен. За последние восемь минут первого тайма Куба сделала больше передач, чем за все 37 минут. Отговорки можно найти всегда. Понравилось в обоих таймах, что отрабатывали, после потерь сразу вступали в отбор и прессинг.

Сказать, что я доволен, — нет. Выиграли и выиграли. Больше понравился не счет, а отношение ребят. О чем договаривались и тренировали, многие вещи я увидел на поле», — сказал Карпин.

20 ноября сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0. Голами отметились Обляков, Головин, Миранчук, Сильянов, Соболев, Пруцев, Кривцов и Мостовой. На 85-й минуте судья назначил пенальти в ворота Кубы, который не реализовал Пиняев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор россияне проводят только товарищеские матчи.

Ранее игру сборной России против Кубы назвали преступлением против футбола.