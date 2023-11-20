Сборная России объявила состав на матч против Кубы

Сборная России по футболу в своем Telegram-канале опубликовала состав на предстоящую встречу с Кубой.

Место в воротах займет Матвей Сафонов («Краснодар»). В защите сыграют Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Максим Осипенко («Ростов»), Сергей Волков («Краснодар») и Александр Сильянов («Локомотив»); в средней линии — Даниил Глебов («Ростов»), Далер Кузяев («Гавр», Франция) и Антон Миранчук («Локомотив»); в нападении — Александр Головин («Монако», Франция), Иван Обляков и Федор Чалов (оба — ЦСКА). Головин выйдет с капитанской повязкой.

Встреча пройдет в Волгограде. Начало матча в 19:30 по московскому времени. Игру обслужит арбитр из Белоруссии Алексей Кульбаков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор россияне проводят только товарищеские матчи.

В 2023 году подопечные Валерия Карпина провели пять товарищеских матчей.

Ранее Валерий Карпин назвал условие, при котором он не получал бы удовольствие от работы в сборной России.