Российская чемпионка ОИ призналась, что не готовится к Играм в Париже

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова призналась, что сейчас ее мысли сосредоточены на участии в Играх дружбы в 2024 году. Об этом она заявила «Советскому спорту».

«Судя по текущим условиям — я не готовлюсь к Олимпийским играм в Париже, но надежда не угасает. Игры дружбы сейчас больше в голове, чем Олимпиада», — сказала Мельникова.

Мельникова является олимпийской чемпионкой 2020 года в командном первенстве, бронзовым призером Олимпийских игр в 2020 в личном многоборье и вольных упражнениях, а также серебряным призером Игр 2016 года в командном первенстве.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

Ранее в оргкомитете Игр дружбы пообещали разобраться с WADA.