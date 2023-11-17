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«Манчестер Юнайтед» и «Челси» могут исключить из АПЛ

Daily Mail: АПЛ может исключить «МЮ» и «Челси» за нарушение финансового фэйр-плей

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Tony Obrien/Reuters

Английская премьер-лига (АПЛ) может исключить «Манчестер Юнайтед» и «Челси» за нарушения финансового фэйр-плей. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, клуб из Манчестера обвиняется в 115 нарушениях фэйр-плей с 2009 года, а лондонцев подозревают в незаконных платежах посредникам. Если вина клубов будет доказана, то в худшем случае их исключат из лиги.

«Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах, в которых ему удалось заработать 21 очко. Команда располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Челси» после 12 встреч набрал 16 баллов и занимает 10-ю строчку. Лидером Английской премьер-лиги является «Манчестер Сити», в активе которого 28 очков.

В следующем матче «МЮ» встретится с «Эвертоном». Матч пройдет 26 ноября. «Челси» 25 ноября сыграет с «Ньюкаслом».

Ранее АПЛ сняла с «Эвертона» 10 очков за нарушение финансового фэйр-плей.

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