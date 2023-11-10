Работавший на Украине тренер высказался о возвращении в Россию

Бывший тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу, который три последних года тренировал киевское «Динамо», оценил вероятность своего возвращения в российский чемпионат после ухода из украинского клуба. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Прошло совсем немного времени с того дня, как я ушел из клуба, через месяц ситуация с будущим станет более понятной. Могу сказать, что я уважаю все страны», — заявил Луческу.

На момент ухода Луческу в чемпионате Украины киевское «Динамо» занимало седьмое место, набрав 16 очков. На первом месте располагался «Кривбасс», имея в активе 26 очков, второе место занимало «Полесье», набрав 25 баллов. Замыкал тройку сильнейших «Шахтер», набрав 24 очка.

Луческу возглавил «Динамо» летом 2020 года. За это время он привел команду к победе в чемпионате страны, а также в Кубке и Суперкубке Украины. 3 ноября он покинул клуб. До этого он на протяжении 12 лет работал в «Шахтере» — главном сопернике «Динамо» в чемпионате Украине. Он вместе с командой завоевал 21 национальный титул, а в сезоне-2008/09 выиграл Кубок УЕФА.

Также специалист работал в сборной Турции, стамбульском «Галатасарае», миланском «Интере» и других командах. «Зенит» он тренировал с 2016 по 2017 год.

Ранее Луческу объяснил, почему покинул киевское «Динамо».