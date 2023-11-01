Стало известно, были ли проблемы с наркотиками у задержанного Бугаева в молодости

Виталий Шевченко, бывший тренер «Торпедо», а также экс-наставник бывшего футболиста сборной России, «Локомотива» и «Краснодара» Алексея Бугаева, который был задержан за хранение и сбыт наркотиков, рассказал, сталкивался ли футболист с подобными проблемами в юности. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Он был очень способным, стремился попасть в состав. Даже близко проблемы с наркотиками не было у него. Максимум Алексей мог чуть‑чуть нарушить режим — посидеть с девочками в ресторане, выпить немножко. Не знаю, что с ним произошло сейчас. Для меня эта новость — неожиданность», — заявил Шевченко.

1 ноября Telegram-канал Shot сообщал, что Бугаева задержали с 500 граммами мефедрона. В отношении футболиста возбудили уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Бугаев также признался, что подрабатывал наркокурьером и разложил закладки возле Кубанского аграрного университета.

Алексей Бугаев в профессиональной карьере выступал за «Локомотив», «Краснодар», «Томь», «Химки» и «Торпедо». За сборную России защитник сыграл семь матчей, в которых ему не удалось отличиться забитыми мячами. Он принял решение о завершении карьеры футболиста в 2010 году в возрасте 29 лет. По версии портала Transfermarkt, Бугаев достиг своей пиковой рыночной стоимости в 2005 году, когда защищал цвета «Локомотива». Тогда портал его оценивал в €2 млн.

Ранее экс-одноклубник Бугаева допустил, что у него есть проблемы.