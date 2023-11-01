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Экс-одноклубник Бугаева назвал его доверчивым человеком

Экс-футболист Деменко назвал задержанного с наркотиками Бугаева доверчивым

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Максим Деменко высказался о задержании своего бывшего одноклубника Алексея Бугаева, который был арестован за распространение наркотиков. В комментарии «Газете.Ru» Деменко признался, что шокирован известием, а также допустил, что Бугаев мог попасть под дурное влияние.

«Неожиданная новость, я даже не поверил, когда узнал об этом. Я давно с ним не общался, лет 10 точно. Но был в шоке. Это еще и в Краснодаре, оказывается, произошло — я вообще думал, что он в Москве находился, не знал, что он здесь.

Это достаточно скромный, порядочный человек. Но один момент: он был очень доверчивый. Мог попасть под какое-то влияние. Это его ни в коем случае не оправдывает, человек взрослый и понимал, что делает. Как у нас обычно происходит: «у тебя все плохо? Давай вот так сделаем». И действительно, он мог быть подвержен влиянию извне. Но он же осознанно на это пошел. К тому же, пишут, что у него при себе была крупная партия — он же все понимал прекрасно, что не может это пройти просто так.

Вы, журналисты, молодцы, что говорите об этом. Это правильно. И другим, возможно, будет урок. К тому же, рассказать о человеке, охарактеризовать его как-то, тоже немаловажно», — считает Деменко.

Алексей Бугаев в профессиональной карьере выступал за «Локомотив», «Краснодар», «Томь», «Химки» и «Торпедо». За сборную России защитник сыграл семь матчей, в которых ему не удалось отличиться забитыми мячами. Он принял решение о завершении карьеры футболиста в 2010 году в возрасте 29 лет. По версии портала Transfermarkt, Бугаев достиг своей пиковой рыночной стоимости в 2005 году, когда защищал цвета «Локомотива». Тогда портал его оценивал в €2 млн.

Ранее отец попавшегося с наркотиками экс-футболиста сборной России подтвердил задержание сына.

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