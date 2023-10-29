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Футболист «Динамо» выбыл до конца сезона из-за перелома ноги

«Спорт-Экспресс»: игрок «Динамо» Грулев сломал ногу и выбыл до конца сезона

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Футболист московского «Динамо» Вячеслав Грулев выбыл из-за перелома ноги до конца сезона, передает «Спорт-Экспресс».

Игрок получил травму в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Локомотива» (0:0).

В текущем сезоне Грулев провел за «Динамо» 15 матчей во всех турнирах, забив три мяча. Его контракт с «Динамо» рассчитан до конца июня 2025 года.

Грулев является воспитанником «Динамо». Вместе с клубом он стал бронзовым призером чемпионата России сезона-2021/22.

В текущем сезоне чемпионата России бело-голубые занимают четвертое место, набрав 21 очко. Лидирует в турнире «Краснодар» (28).

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Константин Тюкавин назвал футболиста, которому он бы вручил «Золотой мяч».

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