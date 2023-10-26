Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Василий Уткин заявил о травме ноги и проверках сердца

Василий Уткин опроверг информацию о том, что у него диагностировали атеросклероз

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Российский футбольный журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале прокомментировал слухи о том, что у него диагностировали атеросклероз и проблемы с сердцем.

«Мое здоровье оставляет желать лучшего, мне предстоит очередное похудение, но никакого атеросклероза у меня не было, нет и не видно на горизонте. Это чистый кликбейт и обычная неправда. Кстати, сердце я проверяю регулярно. У меня лишний вес и механическое повреждение ноги, которую я спокойно лечу», — написал Уткин.

26 октября Telegram-канал Mash сообщил, что вес Уткина уже перевалил за 200 кг, а врачи советуют журналисту экстренно садиться на диету и начинать худеть. Отмечается, что из-за явных проблем с весом известный журналист, а ныне владелец футбольного клуба «Эгриси» получил осложнения сердечно-сосудистой системы. По данным Telegram-канала, врачи диагностировали Уткину повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах.

В 2004 и 2005 годах Уткин становился лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор». С 2010 по 2015 год Уткин был главным редактором «НТВ-Плюс». С 2014 по 2015 год журналист вел игровое шоу «Большой вопрос» на телеканале СТС. С 1 ноября 2015-го по 5 февраля 2016 года Василий Уткин работал на «Матч ТВ», а с марта 2016-го по май 2017 года комментировал матчи на телеканале Eurosport.

Ранее диетолог дал пять советов Василию Уткину, чтобы сбросить вес.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий