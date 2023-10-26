Василий Уткин заявил о травме ноги и проверках сердца

Российский футбольный журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале прокомментировал слухи о том, что у него диагностировали атеросклероз и проблемы с сердцем.

«Мое здоровье оставляет желать лучшего, мне предстоит очередное похудение, но никакого атеросклероза у меня не было, нет и не видно на горизонте. Это чистый кликбейт и обычная неправда. Кстати, сердце я проверяю регулярно. У меня лишний вес и механическое повреждение ноги, которую я спокойно лечу», — написал Уткин.

26 октября Telegram-канал Mash сообщил, что вес Уткина уже перевалил за 200 кг, а врачи советуют журналисту экстренно садиться на диету и начинать худеть. Отмечается, что из-за явных проблем с весом известный журналист, а ныне владелец футбольного клуба «Эгриси» получил осложнения сердечно-сосудистой системы. По данным Telegram-канала, врачи диагностировали Уткину повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах.

В 2004 и 2005 годах Уткин становился лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор». С 2010 по 2015 год Уткин был главным редактором «НТВ-Плюс». С 2014 по 2015 год журналист вел игровое шоу «Большой вопрос» на телеканале СТС. С 1 ноября 2015-го по 5 февраля 2016 года Василий Уткин работал на «Матч ТВ», а с марта 2016-го по май 2017 года комментировал матчи на телеканале Eurosport.

Ранее диетолог дал пять советов Василию Уткину, чтобы сбросить вес.