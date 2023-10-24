Капитана «Спартака» Джикию назвали пройденным материалом

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что капитан столичного «Спартака» Георгий Джикия является пройденным материалом, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Является ли для «Спартака» четвертое место весомым достижением? Это уже прилично. Люди на что-то рассчитывают. Джикия сел на лавку. Считаю, что это уже пройденный материал. Он играл на публику и был ненадежен», — сказал Пономарев.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 12. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.

22 октября красно-белые в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0 обыграли «Пари Нижний Новгород». «Спартак» после 12 туров национального первенства располагается на четвертой строчке турнирной таблицы, набрав 20 баллов.

Ранее футболист «Спартака» рассказал, есть ли в команде конфликты.