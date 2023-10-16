Отец израильского солдата обратился к Месси

Отец израильского солдата Алекс Шерман обратился к футболисту американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелю Месси. Об этом сообщает Marca.

«Мой cын Рон, израильcкий cолдат c аргентинcким гражданcтвом, был похищен в Газе террориcтичеcкой группировкой ХАМАC. Знаю, что ты получаешь, должно быть, тыcячи запроcов о помощи, и я не знаю, дойдет ли это видео до тебя. Но, как отец, я делаю что могу, чтобы вернуть cвоего cына.

Я знаю, что пара твоих слов способна сотворить чудо. Для Рона, моего сына, и для аргентинцев, похищенных ХАМАС. Сделай, что сможешь. Я надеюсь, мои слова дойдут до тебя. Мы любим тебя и восхищаемся тобой», – сказал Алекс Шерман.

Летом 2023 года Месси после двух лет во французском «ПСЖ» перешел в американский «Интер Майами». Он дебютировал за клуб 22 июля, отличившись со штрафного в первом матче.

20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

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