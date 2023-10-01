В «Локомотиве» не исключили подписание Джикии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос, могут ли «железнодорожники» подписать защитника «Спартака» Георгия Джикию. Его слова передает «РБ Спорт».

«Георгий — игрок сборной, топ-уровня защитник. Но есть соотношение цена-качество. Если все условия будут сопоставимы, клуб рассмотрит — неважно, россиянина или иностранца. Я бы хотел видеть высококвалифицированного футболиста, который усилит игру команды в обороне», — сказал Галактионов.

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Соглашение футболиста со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года. Джикия выступает за красно-белых с 2017-го. С тех пор он провел за команду 211 матчей, в которых забил пять мячей и сделал 11 результативных передач.

Джикия оставался на скамейке запасных в трех из последних пяти матчей «Спартака». Всего в текущем сезоне в его активе восемь игр, в которых он не отличился результативными действиями.

«Спартак» занимает пятое в таблице Российской премьер-лиги, набрав 15 очков.

Ранее агент рассказал о будущем Джикии.