В IIHF рассказали, когда молодежные сборные России могут быть допущены на турниры вслед за УЕФА

Президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф предположил, что лишь в сезоне-2024/2025 российские молодежные сборные могут быть допущены до участия в международных турнирах. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

»УЕФА — это УЕФА, а IIHF — это IIHF. Тем более у нас нет турниров, где бы участвовали команды до 17 лет. Команды до 18 лет? Решение на сезон-2023/24 уже принято. Это возможно только в сезоне-2024/2025, если для этого будут соответствующие условия. На данный момент мы сконцентрированы на дисциплинарных делах за нарушение правил IIHF», — сказал Тардиф.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля 2022-го дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России на допуск к международным соревнованиям.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист НХЛ спровоцировал драку в матче с «Баффало».