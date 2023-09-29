Игрок «Локомотива» рассказал, что Дзюба настраивал команду перед матчем с «Зенитом»

Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал, что Артем Дзюба настраивал команду перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита». Об этом передает пресс-служба команды.

«Как получилось добиться результата с «Зенитом»? Настрой был очень хороший. Тренер дал мотивацию. И, во-вторых, Артем Дзюба завел команду в раздевалке перед матчем», — сказал Сулейманов.

«Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 2:1. В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает шестое место, набрав 15 очков.

Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета «Зенита», вместе с которым четыре раза становился чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны. Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне форвард провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) семь матчей, забив два мяча и сделав две результативные передачи.

Ранее Олег Романцев посоветовал Артему Дзюбе извиниться за слова о Сергее Семаке.