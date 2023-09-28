ФИФА встала на сторону «Зенита» в споре с «Барселоной» по бонусам за Малкома

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила претензию каталонской «Барселоны» в адрес петербургского «Зенита» по бонусам за форварда Малкома, передает «Матч ТВ».

В сделке между «Барселоной» и «Зенитом» был пункт о том, что сине-бело-голубые должны заплатить бонусы «Барсе», если клуб попадет в Лигу чемпионов сезона-2022/23. «Зенит» занял первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), за что должен был получить путевку в групповой этап главного европейского клубного турнира, но этого не произошло из-за отстранения российских клубов и сборной от международных соревнований.

«Зенит» отказался платить «Барселоне» бонусы, а сине-гранатовые подали иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) и Международную федерацию футбола (ФИФА).

По сведениям источника, ФИФА приняла сторону «Зенита» и отклонила претензию «Барселоны».

3 августа «Зенит» официально объявил об уходе Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Сумма сделки составила €60 млн, а все платежи должны быть выплачены до конца сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что Малком может вернуться в чемпионат России.