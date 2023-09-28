Экс-игрок сборной России объяснил низкую результативность Хвичи

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Игорь Корнеев считает, что нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия испытывает давление из-за голов. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Всегда тяжело повторить второй год, потому что к тебе готовы, плюс окружение игрока тоже не способствует тому, чтобы он был более собран. Давление, которое Хвича испытывает… Он творил, потому что был расслаблен, а сейчас у него ощущение: «Я должен». Как только он вернется в мальчишеское состояние, когда он только начинал играть в футбол, все придет автоматически», — сказал Корнеев.

Экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с нападающим.

В прошлом сезоне «Наполи» впервые за 33 года одержало победу в чемпионате Италии, а Кварацхелия провел 34 матча, отметившись 12 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Грузин стал вторым бомбардиром команды.

27 сентября он отличился в матче против «Удинезе». Последний раз он забивал в марте 2023 года.

Ранее сообщалось, что ФИФА включила Хвичу в список номинантов на премию лучшему игроку года.