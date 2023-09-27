Украина отреагировала на призыв УЕФА вернуть российскую сборную на соревнования

Украинская ассоциация футбола (УАФ) прокомментировала решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вернуть на международные соревнования юношеские команды России.

«УАФ подтверждает, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд и обращается в другие ассоциации — члены УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из России при условии их допуска», — говорится в заявлении.

26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские юношеские сборные до 17 лет. Однако, они будут выходить на поле без флага и гимна. Матчи пройдут за рубежом.

С весны 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах. Подопечные Валерия Карпина имели возможность проводить только товарищеские матчи. Все это время в футбольных кругах рассматривался вопрос о переходе в Азиатскую конференцию. Решение должно быть принято к концу 2023 года.

Ранее член комитета по детско-юношескому футболу Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев положительно оценил возвращение юношеских команд на международные турниры.

Ранее тренер сборной России Николай Писарев оценил решение УЕФА допустить юношеские сборные до турниров.