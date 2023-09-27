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Украина отреагировала на призыв УЕФА вернуть российскую сборную на соревнования

УАФ призвала все страны бойкотировать матчи с участием российских команд

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РИА Новости

Украинская ассоциация футбола (УАФ) прокомментировала решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вернуть на международные соревнования юношеские команды России.

«УАФ подтверждает, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд и обращается в другие ассоциации — члены УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из России при условии их допуска», — говорится в заявлении.

26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские юношеские сборные до 17 лет. Однако, они будут выходить на поле без флага и гимна. Матчи пройдут за рубежом.

С весны 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах. Подопечные Валерия Карпина имели возможность проводить только товарищеские матчи. Все это время в футбольных кругах рассматривался вопрос о переходе в Азиатскую конференцию. Решение должно быть принято к концу 2023 года.

Ранее член комитета по детско-юношескому футболу Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев положительно оценил возвращение юношеских команд на международные турниры.

Ранее тренер сборной России Николай Писарев оценил решение УЕФА допустить юношеские сборные до турниров.

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