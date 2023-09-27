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В Госдуме оценили решение УЕФА по возвращению юношеских команд

Депутат Свищев о возвращении УЕФА юношеских команд: будет много сложностей

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Алексей Даничев/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что после возвращения юношеских футбольных команд на международную арену будет негодование со стороны Украины и Прибалтики. Об этом он заявил Vprognoze.

«Повод для радости есть, но нет никакой эйфории. Не стоит ждать, что завтра нас начнут возвращать и в другие футбольные соревнования. Для этого предстоит еще провести огромную работу, консультации с УЕФА и ФИФА. Будет много сложностей.

Сейчас мы получим море негодования со стороны наших восточноевропейских соседей, особенно из Украины и Прибалтики», — сказал Свищев.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных турниров российские национальные команды из несовершеннолетних игроков (до 17 лет). Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна. Они будут проходить не на территории России.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Андрей Аршавин назвал сомнительной историей допуск юношеских команд на турниры УЕФА.

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