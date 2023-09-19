Экс-президент «Спартака»: Абаскаль пытается свои неудачи переложить на Карпина

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о словесном противостоянии между тренером команды Гильермо Абаскалем и наставником сборной России Валерием Карпиным по поводу травмы полузащитника Руслана Литвинова. Его слова передает RT.

«Я не могу назвать полемику Карпина и Абаскаля конфликтом. И это даже не перекладывание ответственности друг на друга. Просто испанец пытается свои неудачи, заключающиеся в невнятной игре команды, переложить на коллегу. Это для «Спартака» абсолютно нормально: они всегда делают виноватыми всех вокруг, только не себя. Ничего нового в таком стиле поведения нет», — сказал Червиченко.

Перед игрой с «Сочи» Абаскаль заявил, что Литвинов имел травму перед поездкой в сборную России, о чем в национальной команде знали. Полузащитник провел в игре против Катара 90 минут. Встреча завершилась ничьей 1:1. Валерий Карпин заявил, что Абаскаль либо намеренно вводит общественность в заблуждение, либо не владеет информацией. В матче против «Сочи» Литвинов на поле не выходил.

Ранее в Минспорта высказались о призыве Карпина уезжать из РПЛ.