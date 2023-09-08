Футболистка из США опубликовала фото в белье

Американская футболистка Никколь Тея опубликовала в своих соцсетях фото в белье.

На снимке она сидит на стуле, обхватив ноги руками.

В настоящее время Никколь Тея находится в статусе свободного агента. Ее прошлым клубом была мексиканская «Некаска», куда футболистка перешла в 2022 году.

В июне 2023 года американка завела страничку в социальной сети OnlyFans. Для доступа к эксплозивному контенту спортсменка запрашивает у потенциальных подписчиков сумму в размере $17,5 в месяц.

На Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Теи подписано 375 тысяч человек.

В июле и августе в Австралии и Новой Зеландии проходил женский чемпионат мира по футболу, на который Винсент не поехала. Сборная США в 1/8 финала турнира проиграла Швеции в серии пенальти. Впервые в истории чемпионатов мира американские футболистки остались без медалей. Представительницы США становились чемпионками мира четыре раза. Победительницами чемпионата стали испанки, обыгравшие в финале Англию.

Ранее известная девушка-боец показала фото в купальнике.